Лавров: к саммиту ШОС готовится пакет документов по обеспечению биологической безопасности

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пакет документов по обеспечению биологической безопасности может быть рассмотрен на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Санкт-Петербурге, намеченном на 22-23 июля. Об этом сообщил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в формате видеоконференции.

"К саммиту, который состоится в этом году в Санкт-Петербурге, готовится специальный набор документов, который будет посвящен и плану действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности, и отдельным блоком будут рассматриваться вопросы биологической безопасности", - сказал он.

"Роспотребнадзор подготовил проект плана действий по борьбе с эпидемиями, который опирается на принятые еще два года назад на саммите ШОС в Циндао заявление лидеров о необходимости наращивать взаимодействие в борьбе с эпидемиями. Этот план действия будет вынесен на предстоящий в этом году саммит ШОС", - добавил министр.