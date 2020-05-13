{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров: к саммиту ШОС готовится пакет документов по обеспечению биологической безопасности

Документы подразумевают наращивание взаимодействия стран в борьбе с эпидемиями

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пакет документов по обеспечению биологической безопасности может быть рассмотрен на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Санкт-Петербурге, намеченном на 22-23 июля. Об этом сообщил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в формате видеоконференции.

"К саммиту, который состоится в этом году в Санкт-Петербурге, готовится специальный набор документов, который будет посвящен и плану действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности, и отдельным блоком будут рассматриваться вопросы биологической безопасности", - сказал он.

"Роспотребнадзор подготовил проект плана действий по борьбе с эпидемиями, который опирается на принятые еще два года назад на саммите ШОС в Циндао заявление лидеров о необходимости наращивать взаимодействие в борьбе с эпидемиями. Этот план действия будет вынесен на предстоящий в этом году саммит ШОС", - добавил министр.

Теги
Лавров, Сергей Викторович
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Лавров заявил, что политика в отношении трудовых мигрантов не изменилась из-за пандемии
Российские власти не просили мигрантов покидать страну, отметил министр иностранных дел
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС