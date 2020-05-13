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Пандемия коронавируса нового типа

Лавров заявил, что политика в отношении трудовых мигрантов не изменилась из-за пандемии

Российские власти не просили мигрантов покидать страну, отметил министр иностранных дел

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не привела к изменению российского законодательства в сфере трудовой миграции. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в формате видеоконференции.

"С нашей стороны никаких изменений в подходе к использованию трудовой миграции не наблюдается. Я не слышал о каких-либо изменениях в законодательствах и подходах наших партнеров по ШОС", - сказал Лавров.

Министр отметил, что в рамках ШОС не вводилось никаких ограничений в области трудовой миграции. Он добавил, что российское руководство не просило подавляющее число мигрантов покидать страну в связи с коронавирусом. Более того, правительство РФ приняло ряд мер, облегчающих выполнение ряда бюрократических процедур, например продление разрешения на работу и получение патента.

"Единственная группа лиц, которую мы хотели бы отправить на родину, - это мигранты, допустившие грубое нарушение режима своего пребывания на территории РФ. Их не так много, и мы постепенно отправляем их по домам в соседние с нами страны", - подчеркнул Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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