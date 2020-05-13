{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Думе назвали неплохой идею объединения Архангельской области и НАО

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова при этом отметила, что нужно подтвердить преобладание ее плюсов над минусами для обеих сторон

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Идея объединить Архангельскую область с Ненецким автономным округом (НАО) неплохая, но требуются экономические исследования, подтверждающие взаимную выгоду регионов от такого решения. Такое мнение в среду ТАСС высказала вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия"), которая является депутатом от обоих субъектов РФ.

Ранее врио главы НАО Юрий Бездудный сообщил ТАСС, что в среду обсудит возможную интеграцию регионов с врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским.

"Идея объединения, в общем-то, неплоха, если экономические исследования подтвердят, что несомненных плюсов для обеих сторон будет больше, чем минусов", - считает Епифанова. Она также выразила готовность участвовать в соответствующих исследованиях. "Если врио губернатора Архангельской области посчитает важным участие в такой работе парламентариев, я готова активно помогать", - заверила депутат.

По ее мнению, интеграция регионов требует "математической модели расчета". "Чтобы сегодня говорить о целесообразности объединения НАО с Архангельской областью, нужно для начала вникнуть в ситуацию и на основании точных цифр, экспертных мнений экономистов попробовать найти вариант, который был бы выгоден двум сторонам", - отметила она.

Епифанова не ожидает быстрого объединения субъектов РФ в случае принятия такого решения. "Я уже десять лет в политике. И могу сказать, что сегодня бюджетные подходы сильно изменились. Когда-то федеральные власти активно поощряли объединение экономически взаимосвязанных регионов. И даже тогда этот процесс занимал один-два года", - обратила внимание парламентарий.

НАО является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. 2 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио главы региона Цыбульского, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был в свою очередь назначен Юрий Бездудный.

Теги
РоссияЕпифанова, Ольга НиколаевнаАрхангельская областьЦыбульский, Александр ВитальевичНенецкий автономный округБездудный, Юрий Васильевич
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Лавров заявил, что политика в отношении трудовых мигрантов не изменилась из-за пандемии
Российские власти не просили мигрантов покидать страну, отметил министр иностранных дел
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС