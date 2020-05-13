В Думе назвали неплохой идею объединения Архангельской области и НАО

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Идея объединить Архангельскую область с Ненецким автономным округом (НАО) неплохая, но требуются экономические исследования, подтверждающие взаимную выгоду регионов от такого решения. Такое мнение в среду ТАСС высказала вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия"), которая является депутатом от обоих субъектов РФ.

Ранее врио главы НАО Юрий Бездудный сообщил ТАСС, что в среду обсудит возможную интеграцию регионов с врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским.

"Идея объединения, в общем-то, неплоха, если экономические исследования подтвердят, что несомненных плюсов для обеих сторон будет больше, чем минусов", - считает Епифанова. Она также выразила готовность участвовать в соответствующих исследованиях. "Если врио губернатора Архангельской области посчитает важным участие в такой работе парламентариев, я готова активно помогать", - заверила депутат.

По ее мнению, интеграция регионов требует "математической модели расчета". "Чтобы сегодня говорить о целесообразности объединения НАО с Архангельской областью, нужно для начала вникнуть в ситуацию и на основании точных цифр, экспертных мнений экономистов попробовать найти вариант, который был бы выгоден двум сторонам", - отметила она.

Епифанова не ожидает быстрого объединения субъектов РФ в случае принятия такого решения. "Я уже десять лет в политике. И могу сказать, что сегодня бюджетные подходы сильно изменились. Когда-то федеральные власти активно поощряли объединение экономически взаимосвязанных регионов. И даже тогда этот процесс занимал один-два года", - обратила внимание парламентарий.

НАО является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. 2 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио главы региона Цыбульского, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был в свою очередь назначен Юрий Бездудный.