Дума уточнила смену границ избирательных округов и ограничила право осужденных избираться

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект о праве регионов и муниципалитетов изменять границы и схемы избирательных округов в зависимости от того, как меняется численность их населения.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов фракции "Единая Россия" во главе с первым зампредседателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрием Вяткиным. Инициативы позволяет вносить правки в схему избирательных округов, если на их территории поменялась численность избирателей. Существенным изменением предлагается считать отклонение количества избирателей от средней нормы представительства более чем на 20%. Если речь идет о труднодоступных или отдаленных местностях, то существенным изменением численности будет считаться отклонение количества избирателей от средней нормы представительства более чем на 40%.

Документ устанавливает, что изменения в схему избирательных округов должны быть внесены не позднее чем за девять месяцев до дня голосования. Если требуется изменить границы большинства избирательных округов (более 50%), то соответствующий орган власти должен утвердить новую схему.

Кроме того, авторы инициативы предлагают закрепить в законе право избирателей или участников референдумов подать онлайн-заявление о голосовании на дому с помощью единого портала госуслуг. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту доработал инициативу и прописал в проекте возможность граждан с 14 сентября 2020 года голосовать на избирательных участках, образованных на вокзалах и в аэропортах. Граждане, которые в день голосования будут находиться в таких местах, смогут принять участие в голосовании, если они заранее подали соответствующее заявление в установленном законом порядке.

Ограничения для осужденных

Ко второму чтению комитет дополнил документ поправкой, согласно которой осужденные к лишению свободы за преступления средней тяжести, не смогут баллотироваться и быть избранными на должности депутатов законодательных органов власти или выборного должностного лица в РФ в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости. В частности, речь идет о лицах, осужденных за мошенничество группой лиц по предварительному сговору, в том числе в вопросе кредитования и страхования, грабеж, склонение к потреблению наркотических средств. Под ограничения также попадут граждане, осужденные за неоднократное нарушение установленного порядка организации собрания, митинга или шествия, за призывы в СМИ и интернете осуществлять действия, направленные на нарушение территориальной целостности РФ, а также за реабилитацию нацизма с использованием служебного положения или в СМИ.

Сегодня закон устанавливает подобные ограничения избирательного права в отношении граждан, осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Так, осужденный за тяжкие преступления не вправе избираться на выборах в РФ в течение 10 лет со дня снятия или погашения судимости, осужденный за особо тяжкие преступления - в течение 15 лет.