Главы Архангельской области и НАО подписали меморандум о намерении объединить регионы

АРХАНГЕЛЬСК, 13 мая. /ТАСС/. Врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали в среду в Нарьян-Маре меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа".

Об этом ТАСС сообщили в департаменте пресс-службы и информации администрации губернатора и правительства Архангельской области.

"Меморандум подписан", - сказали в департаменте.

Ранее Бездудный сообщил ТАСС, что обсудит с Цыбульским возможную интеграцию регионов.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно Уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. 2 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио главы региона Цыбульского, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был с свою очередь назначен Юрий Бездудный.