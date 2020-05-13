Референдум по объединению Архангельской области и НАО может пройти в сентябре

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Майя Гришина сообщила ТАСС, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и Ненецком автономном округе (НАО) перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года.

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали в среду в Нарьян-Маре меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа".

"Закон есть о порядке образования нового субъекта, который предусматривает, что объединение субъектов происходит по определенной процедуре, которая на завершающем этапе выносится на референдум в соответствующих субъектах, которые объединяются", - сказала Гришина.

По ее словам, сроки проведения референдумов "прямо не определены". "В принципе, в течение нескольких буквально месяцев, в том числе с ориентировкой на сентябрь, вполне может быть этот референдум проведен", - отметила Гришина.