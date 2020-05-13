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МИД РФ осудил нападение террористов на больницу в Кабуле 12 мая

Произошедшее назвали в ведомстве "варварским преступлением"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россия осуждает нападение на больницу в Кабуле 12 мая, к которому могут быть причастны представители группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Решительно осуждаем это варварское преступление. Трудно назвать людьми тех, кто его совершил. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, - указали в министерстве. - Обратили внимание на то, что руководство "Движения талибов" (запрещено в РФ) категорически отвергло свою причастность к данному теракту. Судя по его почерку, автором нападения с большой долей вероятности является международная террористическая группировка ИГ, неоднократно совершавшая ранее подобные бесчеловечные деяния в шиитских кварталах афганской столицы".

В МИД РФ призвали все противоборствующие стороны конфликта в Афганистане и международную коалицию найти и наказать виновных в этом теракте. "Необходимо приложить все усилия для того, чтобы остановить боль и страдания, которые несет с собой ИГ, и не допустить создания террористического плацдарма на афганской земле", - заключили в МИД РФ.

Во вторник мощный взрыв произошел во время похорон начальника полиции одного из округов в провинции Нангархар. Смертник находился среди участников похоронной процессии. Практически одновременно с терактом в Нангархаре группа боевиков совершила вооруженное нападение на больницу в западной части Кабула. В результате этой вылазки 24 человека погибли, в том числе двое новорожденных. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани в обращении к нации заявил о том, что отдал силовым ведомствам страны приказ перейти к наступательным действиям против террористов.

Теги
АфганистанРоссия
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