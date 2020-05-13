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Врио главы НАО назвал причину объединения с Архангельской областью

По словам Юрия Бездудного, одной из причин объединения стало катастрофическое состояние бюджета округа
Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный Екатерина Эстер/nao24.ru/ТАСС
Описание
Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный
© Екатерина Эстер/nao24.ru/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 13 мая. /ТАСС/. Врио главы Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный назвал одной из причин подписания меморандума о намерениях об объединении НАО и Архангельской области катастрофическое состояние бюджета округа. Бюджет региона рассчитан из цены на нефть в $57 за баррель, и практически половина доходов бюджета сегодня выпадает, сказал он в ходе антикризисного совещания в среду в Нарьян-Маре.

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По его словам, у властей НАО колоссальные обязательства перед жителями: гарантии, льготы, субсидии, которые они обязаны с вами выполнять.

"Однако правда в том, что к 1 июля эти обязательства мы, по большому счету, не сможем выполнять. Безусловно, в этих условиях надо искать какой-то выход, мы с вами фактически стоим на краю пропасти. И либо мы сейчас попадем в эту пропасть и утащим туда всех жителей НАО, перед которыми у нас есть обязательства, либо мы сейчас найдем какой-то иной выход. Какой? Выход по объединению двух экономик - Архангельской области и Ненецкого автономного округа", - сказал он в ходе совещания.

Теги
РоссияАрхангельская областьНенецкий автономный округБездудный, Юрий Васильевич
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Единая комиссия займется проектом соглашения об объединении НАО и Архангельской области
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