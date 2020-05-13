Врио главы НАО назвал причину объединения с Архангельской областью

АРХАНГЕЛЬСК, 13 мая. /ТАСС/. Врио главы Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный назвал одной из причин подписания меморандума о намерениях об объединении НАО и Архангельской области катастрофическое состояние бюджета округа. Бюджет региона рассчитан из цены на нефть в $57 за баррель, и практически половина доходов бюджета сегодня выпадает, сказал он в ходе антикризисного совещания в среду в Нарьян-Маре.

По его словам, у властей НАО колоссальные обязательства перед жителями: гарантии, льготы, субсидии, которые они обязаны с вами выполнять.

"Однако правда в том, что к 1 июля эти обязательства мы, по большому счету, не сможем выполнять. Безусловно, в этих условиях надо искать какой-то выход, мы с вами фактически стоим на краю пропасти. И либо мы сейчас попадем в эту пропасть и утащим туда всех жителей НАО, перед которыми у нас есть обязательства, либо мы сейчас найдем какой-то иной выход. Какой? Выход по объединению двух экономик - Архангельской области и Ненецкого автономного округа", - сказал он в ходе совещания.