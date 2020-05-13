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Единая комиссия займется проектом соглашения об объединении НАО и Архангельской области

В состав комиссии войдут представители двух регионов

ТАСС, 13 мая. Создаваемая единая комиссия будет координировать подготовку проекта соглашения об объединении Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области. В состав комиссии войдут представители обоих регионов, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали в среду в Нарьян-Маре меморандум о намерении образования нового субъекта РФ путем объединения регионов. В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и НАО перед объединением, голосование может пройти в сентябре 2020 года.

"Координировать работу по подготовке проекта соглашения об объединении будет единая комиссия, в состав которой в равном количестве войдут представители обоих регионов. Сопредседателями комиссии станут временно исполняющие обязанности губернаторов объединяемых субъектов", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в регионах создают рабочие группы, которые буду проводить консультации с населением и экспертным сообществом. Распоряжения о создании таких групп подписали в среду главы обоих субъектов.

"На основании собранных инициатив рабочие группы должны подготовить предложения по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияАрхангельская областьНенецкий автономный округ
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