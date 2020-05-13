{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Козак: соглашение о дальнейших действиях сторон по урегулированию на Украине достигнуто

Как заявил замруководителя администрации президента РФ, в Берлине состоялись дополнительные консультации по урегулированию конфликта на востоке страны

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Консультации в Берлине по урегулированию на Украине прошли конструктивно, достигнуты соглашения о взаимных дальнейших действиях, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в эфире телеканала "Россия-24".

Он сообщил, что в среду в ведомстве Федерального канцлера Германии состоялись дополнительные консультации по урегулированию конфликта на востоке Украины. "Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров и в "нормандском формате", и в трехсторонней контактной группе в Минске. Будут даны соответствующие сигналы", - сказал он.

Козак отметил, что диалог в Берлине прошел в "конструктивном, деловом ключе". "Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, по решению множества непростых задач, которые требуют решения во взаимодействии с представителями Донбасса, представителями Украины в "нормандском формате", - добавил он.

На саммите "нормандского формата" в Париже в декабре 2019 года был принят ряд решений по урегулированию конфликта в Донбассе. Однако, как констатировали главы МИД Германии, России, Украины и Франции на видеоконференции 30 апреля, почти ничего из парижских договоренностей выполнено не было. Участники переговоров призвали стороны конфликта активизировать реализацию шагов по урегулированию, а также отметили необходимость продолжить контакты "четверки", признав отсутствие пока условий для проведения нового "нормандского" саммита.

В новость были внесены изменения (20:06 мск) - внесено исправление в третьем абзаце - "во взаимодействии".

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичУкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Врио главы НАО назвал причину объединения с Архангельской областью
По словам Юрия Бездудного, одной из причин объединения стало катастрофическое состояние бюджета округа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС