Козак: соглашение о дальнейших действиях сторон по урегулированию на Украине достигнуто

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Консультации в Берлине по урегулированию на Украине прошли конструктивно, достигнуты соглашения о взаимных дальнейших действиях, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в эфире телеканала "Россия-24".

Он сообщил, что в среду в ведомстве Федерального канцлера Германии состоялись дополнительные консультации по урегулированию конфликта на востоке Украины. "Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров и в "нормандском формате", и в трехсторонней контактной группе в Минске. Будут даны соответствующие сигналы", - сказал он.

Козак отметил, что диалог в Берлине прошел в "конструктивном, деловом ключе". "Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, по решению множества непростых задач, которые требуют решения во взаимодействии с представителями Донбасса, представителями Украины в "нормандском формате", - добавил он.

На саммите "нормандского формата" в Париже в декабре 2019 года был принят ряд решений по урегулированию конфликта в Донбассе. Однако, как констатировали главы МИД Германии, России, Украины и Франции на видеоконференции 30 апреля, почти ничего из парижских договоренностей выполнено не было. Участники переговоров призвали стороны конфликта активизировать реализацию шагов по урегулированию, а также отметили необходимость продолжить контакты "четверки", признав отсутствие пока условий для проведения нового "нормандского" саммита.

В новость были внесены изменения (20:06 мск) - внесено исправление в третьем абзаце - "во взаимодействии".