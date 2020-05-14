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Для создания нового региона нужно не менее 50% голосов жителей Архангельской области и НАО

Голосование в регионах может пройти в сентябре
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 14 мая. /ТАСС/. Более 50% избирателей Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) должны проголосовать "за" на референдуме для создания нового арктического региона, сообщил в четверг ТАСС председатель избиркома Архангельской области Андрей Контиевский.

"Для того, чтобы результаты референдума были признаны положительными и объединение области и округа состоялось, явка в каждом из регионов должна составить не менее 50% избирателей. И "за" должны проголосовать не менее 50% участников референдума", - сказал Контиевский.

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Подсчет на референдумах проводится отдельно в каждом регионе. 

Собеседник агентства пояснил, что дату референдума определяют законодательные собрания области и округа после внесения соответствующего предложения главами регионов. 

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и НАО перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года. 

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно Уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. 2 апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Цыбульского врио главы региона, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был назначен Юрий Бездудный.

Теги
РоссияАрхангельская областьЦыбульский, Александр ВитальевичНенецкий автономный округБездудный, Юрий Васильевич
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