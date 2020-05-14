Для создания нового региона нужно не менее 50% голосов жителей Архангельской области и НАО

АРХАНГЕЛЬСК, 14 мая. /ТАСС/. Более 50% избирателей Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) должны проголосовать "за" на референдуме для создания нового арктического региона, сообщил в четверг ТАСС председатель избиркома Архангельской области Андрей Контиевский.
"Для того, чтобы результаты референдума были признаны положительными и объединение области и округа состоялось, явка в каждом из регионов должна составить не менее 50% избирателей. И "за" должны проголосовать не менее 50% участников референдума", - сказал Контиевский.
- Главы Архангельской области и НАО подписали меморандум о намерении объединить регионы
- Врио главы НАО назвал причину объединения с Архангельской областью
- Единая комиссия займется проектом соглашения об объединении НАО и Архангельской области
- Референдум по объединению Архангельской области и НАО может пройти в сентябре
Подсчет на референдумах проводится отдельно в каждом регионе.
Собеседник агентства пояснил, что дату референдума определяют законодательные собрания области и округа после внесения соответствующего предложения главами регионов.
Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и НАО перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года.
Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно Уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. 2 апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Цыбульского врио главы региона, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был назначен Юрий Бездудный.