Для создания нового региона нужно не менее 50% голосов жителей Архангельской области и НАО

АРХАНГЕЛЬСК, 14 мая. /ТАСС/. Более 50% избирателей Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) должны проголосовать "за" на референдуме для создания нового арктического региона, сообщил в четверг ТАСС председатель избиркома Архангельской области Андрей Контиевский.

"Для того, чтобы результаты референдума были признаны положительными и объединение области и округа состоялось, явка в каждом из регионов должна составить не менее 50% избирателей. И "за" должны проголосовать не менее 50% участников референдума", - сказал Контиевский.