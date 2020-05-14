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Володин обсудил с Мирзояном и Нигматулиным проведение Совета ПА ОДКБ в онлайн-формате

Изначально заседание Совета планировалось провести в мае

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы, председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ) Вячеслав Володин в ходе телефонных разговоров с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном и председателем Мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана Нурланом Нигматулиным обсудил тему пандемии коронавируса, а также вопросы проведения заседания Совета ПА ОДКБ в режиме видеоконференции. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Госдумы.

"Спикеры обсудили ситуацию с распространением эпидемии коронавируса в мире, а также проведение в июне заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.

Ранее Володин уже обсудил необходимость проведения заседания Совета ПА ОДКБ в таком формате с председателем парламента Киргизии Дастанбеком Джумабековым. Он намерен обсудить эту тему со всеми председателями парламентов стран - членов ассамблеи. Изначально заседание Совета ПА ОДКБ планировалось провести в мае.

Совет ПА ОДКБ организует деятельность ассамблеи и состоит из руководителей парламентов (палат парламентов) Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В настоящее время в ПА ОДКБ председательствует спикер Госдумы.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичАрменияКазахстанРоссия
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