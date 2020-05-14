Рябков назвал русофобией и синофобией обвинения России и КНР в распространении фейков

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Обвинения в адрес России и Китая в распространении дезинформации о коронавирусе - очередное проявление русофобии и синофобии со стороны Запада. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе онлайн-презентации доклада международного дискуссионного клуба "Валдай" "Не одичать в "осыпающемся мире".

"Очередным проявлением русофобии и синофобии, в последнее время активно культивируемых в некоторых западных государствах, стала попытка преподнести оказываемую Россией и КНР медицинскую помощь как желание использовать гуманитарное содействие в целях укрепления геополитического влияния. Вновь звучат наспех переформатированные обвинения в каких-то гибридных операциях, в причастности к распространению дезинформации о коронавирусе", - сказал он.

Рябков выразил удивление, что перед лицом пандемии некоторые государства вместо поиска совместных решений ищут "виновных". По словам дипломата, особое беспокойство вызывает стремление использовать тему коронавируса как предлог для пренебрежения международным правом с целью сведения счетов с неугодными правительствами или геополитическими конкурентами.

"По нашей оценке, утрата атлантическим лагерем политического, экономического, гуманитарного и геополитического лидерства вызывает нестерпимый соблазн хрестоматийно решать свои внутренние проблемы за счет внешних врагов", - констатировал он.