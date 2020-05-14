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Пандемия коронавируса нового типа
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Рябков назвал безответственными попытки подорвать роль ООН в выработке глобальных решений

Замглавы МИД РФ считает, что ООН необходимо укреплять для поиска глобальных решений в условиях пандемии

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. ООН необходимо укреплять для поиска глобальных решений в условиях пандемии, попытки подорвать эту работу безответственны. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе онлайн-презентации доклада международного дискуссионного клуба "Валдай" "Не одичать в "осыпающемся мире".

"Согласен с выдвинутым в докладе тезисом о необходимости укрепления ООН как единственного легитимного международного органа, отвечающего за поддержание мира. Безответственны попытки использовать нынешнюю ситуацию для подрыва механизмов этой организации и ее институтов по выработке решений для общих для всего человечества вызовов", - сказал он.

По словам Рябкова, переподтверждение постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) приверженности нормам международного права и системе ООН пошло бы на пользу миру.

"Хотелось бы поддержать содержащуюся в докладе мысль о важности инициативы созыва саммита государств - членов Совета Безопасности ООН, с которой в начале текущего года выступил президент России Владимир Путин. Для мира стало бы немалым благом, если бы лидеры "пятерки" переподтвердили приверженность общепризнанным нормам международного права и ооноцентричному миропорядку, наметили бы совместные меры, направленные на борьбу с пандемиями, на урегулирование региональных кризисов и конфликтов, на снижение глобальной военной опасности", - сказал он.

23 января на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста президент России Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН. Как сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, "пятерка" размышляет над тем, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Министр пояснил, что с этой целью согласовано проведение видеоконференции, обсуждается дата ее проведения.

Теги
РоссияРябков, Сергей АлексеевичПандемия коронавируса нового типа
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