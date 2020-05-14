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Пандемия коронавируса нового типа

Рябков заявил, что бороться с пандемией можно только при многостороннем взаимодействии

С глобальными угрозами невозможно разобраться в одиночку, подчеркнул замминистра иностранных дел РФ

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Глобальные угрозы, включая пандемию коронавируса, невозможно решить в одиночку, бороться с ними можно только на основе многостороннего сотрудничества. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе презентации доклада международного дискуссионного клуба "Валдай" "Не одичать в "осыпающемся мире", проходящей в дистанционном формате.

"Несмотря на искушение простыми рецептами по принципу каждый за себя, человечество вряд ли может себе позволить действовать только так. Надеюсь, что кризис приведет мировое сообщество не к полному одичанию, а к более глубокому пониманию основ современного развития. Банальностью стало то, что сегодняшние угрозы невозможно решить в одиночку и COVID-19 только подтверждает этот вывод, - сказал Рябков. - Бороться с ним и с другими глобальными вызовами необходимо лишь на основе многостороннего взаимодействия".

"Суверенные государства, несмотря на все соблазны отгородиться от других стенами, барьерами, на мой взгляд, все же не утратили этой способности", - добавил замминистра.

Рябков указал и на положительный эффект кризиса, вызванного пандемией. По его словам, возрождается привлекательность суверенитета в широком смысле слова, обновляется осознание его ценности во всех измерениях, в том числе в политическом, военном, экономическом, технологическом.

Теги
Рябков, Сергей АлексеевичПандемия коронавируса нового типа
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