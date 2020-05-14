Рябков заявил, что РФ так и не получила от США сигналов о готовности к продлению СНВ-III

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Москва до сих пор не получила никаких сигналов от Вашингтона о намерении продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-III). Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе презентации доклада международного дискуссионного клуба "Валдай" "Не одичать в "осыпающемся мире".

"Действительно, мы по-прежнему не имеем из Вашингтона никаких сигналов, которые могли бы быть восприняты как свидетельствующие о формирующемся настрое в пользу продления ДСНВ после истечения первоначального десятилетнего срока его действия 5 февраля будущего года", - сказал замминистра, отвечая на вопрос ТАСС.

Рябков отметил, что этот вопрос является одним из множества проблемных узлов в двустороннем диалоге и в отношениях с США. "Мы исходим из того, что договор нужен не только странам его подписавшим, но он служит благой цели укрепления основ международной безопасности и стратегической стабильности в более широком плане", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Замглавы МИД подчеркнул, что невозможно попасть в "новый дивный мир, даже если найдутся политики, обладающие соответствующим видением, чтобы сформулировать такую перспективу в одночасье".

"Для того, чтобы что-то отстроить, особенно в условиях, когда между странами зачастую полностью отсутствует доверие и опыт последних лет, десятилетий скорее негативный, я данном случае говорю в том числе об опыте последних лет в отношениях между Россией и США, в этой ситуации дипломатам и политикам в любом случае понадобится время для того, чтобы, если не реализовать самые смелые замыслы, то хотя бы позволить себе продвинуться более приземленно в каких-то аспектах всей текущей ситуации. Контроль над вооружениями - одна из важнейших сфер в данной связи", - указал Рябков.

По прагматическим причинам, продолжил он, хотелось бы получить определенный временной ресурс, чтобы "создать что-то новое, что может обеспечить предсказуемость и стабильность в этой сфере". Для этого, Договор "нужно просто продлить в будущем году без предварительных условий, к чему Россия призывает, и что было предельно четко сформулировано в декабре прошлого года президентом [России Владимир] Путиным", указал замглавы МИД.

11 мая Рябков заявил ТАСС, что Россия предлагает Соединенным Штатам продлить ДСНВ на пять лет, за это время можно будет выработать новый механизм.

СНВ-3

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.