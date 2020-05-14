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Лавров 19 мая примет участие в сессии Совета государств Балтийского моря

Сессия состоится в формате видеоконференции

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Министр иностранных РФ Сергей Лавров примет участие в министерской встрече Совета государств Балтийского моря, которая пройдет 19 мая в формате видеоконференции. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"19 мая глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в очередной министерской сессии Совета государств Балтийского моря. Она состоится в формате видеоконференции. На встрече предполагается подвести итоги председательства Дании в этой организации", - сказала она.

По словам Захаровой, участники сессии обсудят влияние пандемии коронавируса на региональное сотрудничество. Также будут затронуты такие вопросы, как развитие молодежных контактов, природоохранные и климатические вызовы, борьба с трансграничными угрозами, включая организованную преступность.

"Участникам сессии предстоит одобрить новую редакцию уставных документов Совета государств Балтийского моря, - продолжила дипломат. - Она закрепляет меры по повышению результативности работы. Речь идет о деятельности совета, о придании его работе большей гибкости, улучшению взаимодействия с другими многосторонними форматами сотрудничества".

Захарова сообщила, что по итогам сессии планируется принять совместную декларацию, которая будет нацелена на дальнейшее развитие многостороннего взаимодействия на Балтике.

Совет государств Балтийского моря создан в 1992 году. В него входят Россия, Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония. В его работе принимает участие Еврокомиссия, ряд стран имеет статус наблюдателей.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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