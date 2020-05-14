Захарова: запад опасается открытого разговора о деятельности атрибутивной группы ОЗХО

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Отказ стран Запада от публичного рассмотрения в Совете Безопасности ООН так называемого сирийского химического досье свидетельствует о том, что они опасаются открытого разговора о деятельности атрибутивной группы, созданной ими нелегитимным путем в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель дипведомства отметила, что "в соответствии с утвержденной программой работы СБ ООН 12 мая должно было состояться интерактивное заседание, посвященное вопросу так называемого сирийского химического досье" с участием генерального директора Технического секретариата ОЗХО. По ее словам, на этом заседании западные коллеги намеревались "продолжить навязывать СБ ООН сфальсифицированные выводы первого доклада атрибутивной группы по расследованию и идентификации, которая была создана в ОЗХО в результате политико-правовых манипуляций стран Запада в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия".

"Сознавая актуальность проблемы применения химоружия в Сирии, но не правительственными войсками, а террористами, мы были готовы к предметному и откровенному разговору, - отметила дипломат. - Мы потребовали, чтобы встреча носила открытый характер, то есть позволила бы публично прояснить непосредственно у генерального директора ОЗХО принципиальные моменты, которые относятся к работе группы по расследованию и идентификации и спецмиссии ОЗХО в целом. Страны Запада данное предложение отклонили. Вопреки своим же рассуждениям о необходимости повышать транспарентность в работе СБ ООН они просто отказались от публичного рассмотрения неприятных для них вопросов".

"Все это свидетельствует о том, что и руководство Техсекретариата ОЗХО, и наши западные коллеги, постоянно заявляющие о своем полном безоговорочном доверии группе, просто опасаются открытого предметного и профессионального разговора о деятельности, основных целях и задачах созданного ими так называемого атрибутивного механизма, антисирийские выводы расследования которого, как показывает действительность, заранее программируются", - подчеркнула Захарова.

РФ требует разъяснений

"Нам бы хотелось получить от секретариата ОЗХО четкие разъяснения в отношении всех весьма сомнительных обстоятельств отбора и хранения проб до момента их передачи миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии", - продолжила дипломат. По ее словам, важно выявить истинные, а не надуманные причины отказа Техсекретариата ОЗХО принять приглашение сирийской стороны направить экспертов в населенный пункт Аль-Латамна, где 24, 25 и 30 марта 2017 года произошло предполагаемое применение химоружия, и на сирийскую авиабазу Шайрат, с которой якобы была произведена химическая атака.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на двойные стандарты по отношению к Дамаску, которые четко прослеживаются в докладах ОЗХО, где с одной стороны содержатся обвинения в отказе от сотрудничества, а с другой - выказывается откровенное пренебрежение сведениями о постановочном характере химических инцидентов.

"Техсекретариат ОЗХО, по сути, просто игнорирует факты регулярной передачи сирийцами в СБ ООН и ОЗХО информации о готовящихся боевиками химических провокациях, - отметила она. - Необходимо также устранить системные пробелы в работе, а именно: дистанционное расследование вместо обязательного выезда на место предполагаемого инцидента, нарушение ключевого принципа последовательности действий при обеспечении сохранности вещественных доказательств и оперирование сведениями, получаемыми в основном от оппозиционных сирийскому правительству структур".

Коснувшись деятельности упомянутой атрибутивной группы по расследованию и идентификации, дипломат указала на то, что состав экспертов группы, где подавляющее большинство принадлежит выходцам из стран западного лагеря, подобран так, что неугодные мнения с легкостью подавляются. "Это идет вразрез с декларируемой Техсекретариатом ОЗХО практикой справедливой географической представленности и никак не стыкуется с заявлениями об объективном и беспристрастном характере проводимых расследований, - добавила она. - Серьезные сомнения вызывает и постулат группы о якобы уникальных маркерах сирийского зарина. Хорошо известно, что прекурсоры этого отравляющего вещества уничтожались специалистами из опять же западных стран за пределами Сирии, и понятно, что его рецептура была ими в тот момент детально отфиксирована".

"Серьезную озабоченность у нас также вызывает неготовность Техсекретариата ОЗХО документально подтверждать выводы, которые сделаны в ходе расследований, проводимых созданными при нем структурами, - подчеркнула Захарова. - Ссылки на некие неподтвержденные разведданные, неизвестные сторонние экспертизы не могут приниматься в качестве доказательств. Подход в стиле "поверьте нам на слово" в столь чувствительной сфере абсолютно неприемлем".