{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова: запад опасается открытого разговора о деятельности атрибутивной группы ОЗХО

Официальный представитель дипведомства отметила, что 12 мая должно было состояться интерактивное заседание, посвященное вопросу так называемого сирийского химического досье

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Отказ стран Запада от публичного рассмотрения в Совете Безопасности ООН так называемого сирийского химического досье свидетельствует о том, что они опасаются открытого разговора о деятельности атрибутивной группы, созданной ими нелегитимным путем в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель дипведомства отметила, что "в соответствии с утвержденной программой работы СБ ООН 12 мая должно было состояться интерактивное заседание, посвященное вопросу так называемого сирийского химического досье" с участием генерального директора Технического секретариата ОЗХО. По ее словам, на этом заседании западные коллеги намеревались "продолжить навязывать СБ ООН сфальсифицированные выводы первого доклада атрибутивной группы по расследованию и идентификации, которая была создана в ОЗХО в результате политико-правовых манипуляций стран Запада в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия".

"Сознавая актуальность проблемы применения химоружия в Сирии, но не правительственными войсками, а террористами, мы были готовы к предметному и откровенному разговору, - отметила дипломат. - Мы потребовали, чтобы встреча носила открытый характер, то есть позволила бы публично прояснить непосредственно у генерального директора ОЗХО принципиальные моменты, которые относятся к работе группы по расследованию и идентификации и спецмиссии ОЗХО в целом. Страны Запада данное предложение отклонили. Вопреки своим же рассуждениям о необходимости повышать транспарентность в работе СБ ООН они просто отказались от публичного рассмотрения неприятных для них вопросов".

"Все это свидетельствует о том, что и руководство Техсекретариата ОЗХО, и наши западные коллеги, постоянно заявляющие о своем полном безоговорочном доверии группе, просто опасаются открытого предметного и профессионального разговора о деятельности, основных целях и задачах созданного ими так называемого атрибутивного механизма, антисирийские выводы расследования которого, как показывает действительность, заранее программируются", - подчеркнула Захарова.

РФ требует разъяснений

"Нам бы хотелось получить от секретариата ОЗХО четкие разъяснения в отношении всех весьма сомнительных обстоятельств отбора и хранения проб до момента их передачи миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии", - продолжила дипломат. По ее словам, важно выявить истинные, а не надуманные причины отказа Техсекретариата ОЗХО принять приглашение сирийской стороны направить экспертов в населенный пункт Аль-Латамна, где 24, 25 и 30 марта 2017 года произошло предполагаемое применение химоружия, и на сирийскую авиабазу Шайрат, с которой якобы была произведена химическая атака.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на двойные стандарты по отношению к Дамаску, которые четко прослеживаются в докладах ОЗХО, где с одной стороны содержатся обвинения в отказе от сотрудничества, а с другой - выказывается откровенное пренебрежение сведениями о постановочном характере химических инцидентов.

"Техсекретариат ОЗХО, по сути, просто игнорирует факты регулярной передачи сирийцами в СБ ООН и ОЗХО информации о готовящихся боевиками химических провокациях, - отметила она. - Необходимо также устранить системные пробелы в работе, а именно: дистанционное расследование вместо обязательного выезда на место предполагаемого инцидента, нарушение ключевого принципа последовательности действий при обеспечении сохранности вещественных доказательств и оперирование сведениями, получаемыми в основном от оппозиционных сирийскому правительству структур".

Коснувшись деятельности упомянутой атрибутивной группы по расследованию и идентификации, дипломат указала на то, что состав экспертов группы, где подавляющее большинство принадлежит выходцам из стран западного лагеря, подобран так, что неугодные мнения с легкостью подавляются. "Это идет вразрез с декларируемой Техсекретариатом ОЗХО практикой справедливой географической представленности и никак не стыкуется с заявлениями об объективном и беспристрастном характере проводимых расследований, - добавила она. - Серьезные сомнения вызывает и постулат группы о якобы уникальных маркерах сирийского зарина. Хорошо известно, что прекурсоры этого отравляющего вещества уничтожались специалистами из опять же западных стран за пределами Сирии, и понятно, что его рецептура была ими в тот момент детально отфиксирована".

"Серьезную озабоченность у нас также вызывает неготовность Техсекретариата ОЗХО документально подтверждать выводы, которые сделаны в ходе расследований, проводимых созданными при нем структурами, - подчеркнула Захарова. - Ссылки на некие неподтвержденные разведданные, неизвестные сторонние экспертизы не могут приниматься в качестве доказательств. Подход в стиле "поверьте нам на слово" в столь чувствительной сфере абсолютно неприемлем".

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Чижов: вопрос об открытии границ Евросоюза для российских граждан пока не стоит
В настоящее время запрещены поездки, которые не являются неотложными. Исключение сделано для некоторых категорий граждан
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС