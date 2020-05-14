Чижов: вопрос об открытии границ Евросоюза для российских граждан пока не стоит

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Вопрос об открытии границ Евросоюза для российских граждан в практическом плане пока не стоит, заявил в четверг постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Об открытии внешней границы Евросоюза, соответственно, шенгенского пространства, пока что в практическом плане вопрос не стоит, это в том, что касается российских граждан", - сказал он.

Главы государств и правительств Евросоюза 17 марта утвердили закрытие на 30 дней внешних границ сообщества в целях борьбы с распространением коронавируса. Через месяц Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС продлить эту меру до 15 мая.

На настоящий момент запрещены поездки, которые не являются неотложными. Исключение сделано для дипломатов, медработников, исследователей, занимающихся проектами по борьбе с коронавирусом, сотрудников транспортной сферы, граждан и резидентов ЕС, возвращающихся домой, а также для членов их семей.