{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Чижов: вопрос об открытии границ Евросоюза для российских граждан пока не стоит

В настоящее время запрещены поездки, которые не являются неотложными. Исключение сделано для некоторых категорий граждан

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Вопрос об открытии границ Евросоюза для российских граждан в практическом плане пока не стоит, заявил в четверг постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу "Россия-24".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Об открытии внешней границы Евросоюза, соответственно, шенгенского пространства, пока что в практическом плане вопрос не стоит, это в том, что касается российских граждан", - сказал он.

Главы государств и правительств Евросоюза 17 марта утвердили закрытие на 30 дней внешних границ сообщества в целях борьбы с распространением коронавируса. Через месяц Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС продлить эту меру до 15 мая.

На настоящий момент запрещены поездки, которые не являются неотложными. Исключение сделано для дипломатов, медработников, исследователей, занимающихся проектами по борьбе с коронавирусом, сотрудников транспортной сферы, граждан и резидентов ЕС, возвращающихся домой, а также для членов их семей.

Теги
РоссияЧижов, Владимир АлексеевичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Редакции FT передали письмо с требованием опровергнуть публикации о COVID-19 в России
Посол РФ в Великобритании Андрей Келин отметил, что публикации издания о смертности от коронавируса в РФ "совершенно не отражают действительность"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС