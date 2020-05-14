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Замглавы МИД РФ обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий обстановку в Закавказье

Также участники видеоконференции обсудили шаги по снижению напряженности между Грузией и Южной Осетией

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в четверг обсудил с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье ситуацию с коронавирусом в регионе, а также шаги по снижению напряженности между Грузией и Южной Осетией. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Руденко провел видеоконференцию со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, представителем ООН Джиханом Султаноглу и спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Рудольфом Мичалкой. Собеседники обменялись мнениями по вопросам, влияющим на стабильность и безопасность в Закавказье.

"В условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 с российской стороны была подтверждена важность избегать политизации этой темы и сосредоточить коллективные усилия на объединительной повестке", - информировали в дипведомстве.

В министерстве также отметили, что участники видеоконференции обсудили текущую ситуацию в грузино-югоосетинском приграничье. "Рассмотрены дальнейшие шаги по снятию напряженности в отношениях между Грузией и Южной Осетией в рамках имеющихся переговорных форматов, включая задействование горячей линии и Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты", - сообщили в МИД.

Кроме этого, стороны договорились о продолжении регулярных контактов в женевском формате по видеосвязи. "Сроки проведения очередного раунда Женевских дискуссий будут определены по мере прояснения ситуации с окончанием пандемии COVID-19 и снятия соответствующих ограничений", - указали на Смоленской площади.

Теги
ГрузияРоссияЮжная Осетия
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