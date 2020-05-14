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МИД РФ: русский язык в официальном обиходе Узбекистана соответствует интересам республики

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что сейчас ведется активная совместная работа над созданием полноценной программы обучения русскому языку в Узбекистане

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Использование русского языка в делопроизводстве Узбекистана соответствует интересам граждан республики. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя тему обсуждаемого в этой стране законопроекта о необходимости ведения работы на узбекском языке.

"Мы обратили внимание на вызванную вышеуказанным законопроектом полемику в СМИ. Складывается впечатление, что пока его сторонники в явном меньшинстве. Большинство комментариев свидетельствует о сохранении русского языка в официальном обиходе в полном объеме, - сказала она. - [Это] в полной мере соответствует духу истории, современному качеству двусторонних отношений, а главное, интересам самих граждан Узбекистана, которые зачастую делают выбор в пользу учебы и работы в России".

Захарова отметила, что сейчас ведется активная совместная работа над созданием полноценной программы обучения русскому языку в Узбекистане: "Речь будет идти об увеличении количества поставляемой учебно-методической, художественной литературы, открытии дополнительных центров русского языка, направлении экспертов-русистов в центр переподготовки и повышения квалификации учителей, увеличении квот бюджетных мест в вузах России для узбекистанских абитуриентов по специальности "русская филология" и так далее".

Теги
УзбекистанРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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