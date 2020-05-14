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Пандемия коронавируса нового типа
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Редакции FT передали письмо с требованием опровергнуть публикации о COVID-19 в России

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин отметил, что публикации издания о смертности от коронавируса в РФ "совершенно не отражают действительность"
Головной офис Financial Times в Лондоне EPA/STR
Описание
Головной офис Financial Times в Лондоне
© EPA/STR

ЛОНДОН, 14 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Посольство РФ в Великобритании направило письмо в газету Financial Times с просьбой дать опровержение статьи о том, что реальное число умерших в России от заболевания, вызванного новым коронавирусом (COVID-19), якобы превышает официальную статистику. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

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"Во-первых, мы отправили главному редактору Financial Times Руле Халаф письмо. Во-вторых, только что переговорил с ней лично о том, что необходимо опровержение материалов, которые они давали, поскольку они совершенно не отражают действительность, не отражают то, что происходит в России, а самое главное, не отражают тех усилий, которые органы правительства и все остальные органы власти делают, чтобы бороться с коронавирусом", - сказал дипломат. 

Теги
ВеликобританияРоссияКелин, Андрей ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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