Редакции FT передали письмо с требованием опровергнуть публикации о COVID-19 в России

ЛОНДОН, 14 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Посольство РФ в Великобритании направило письмо в газету Financial Times с просьбой дать опровержение статьи о том, что реальное число умерших в России от заболевания, вызванного новым коронавирусом (COVID-19), якобы превышает официальную статистику. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

"Во-первых, мы отправили главному редактору Financial Times Руле Халаф письмо. Во-вторых, только что переговорил с ней лично о том, что необходимо опровержение материалов, которые они давали, поскольку они совершенно не отражают действительность, не отражают то, что происходит в России, а самое главное, не отражают тех усилий, которые органы правительства и все остальные органы власти делают, чтобы бороться с коронавирусом", - сказал дипломат.