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Постпред России сообщил ОБСЕ о разгуле национализма на Украине в День Победы

Александр Лукашевич отметил, что не последовало и никакой реакции официальных властей

ВЕНА, 14 мая. /ТАСС/. Националисты на Украине мешали людям почтить память героев-антифашистов в День Победы. Об этом сообщил в ОБСЕ постоянный представитель России при этой международной организации Александр Лукашевич.

По его словам, даже 75-летие Победы над нацизмом не стало для Украины поводом для поиска путей общенационального примирения. "В Одессе 9 мая националисты не дали провести праздничный автопробег и, устраивая потасовки, мешали горожанам почтить память героев-антифашистов. Отличились юные неонацисты во Львове - на Холме Славы в момент возложения горожанами цветов к могилам погибших воинов они открыто демонстрировали свою символику, а один "активист" даже включил перед входом на мемориал через установленный им же мощный громкоговоритель аудиозапись, стилизованную под объявление времен нацистской оккупации", - проинформировал участников онлайн-заседения постоянного совета ОБСЕ российский постпред.

Лукашевич заявил также о недоумении, что в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине подобные выходки поданы как простое "нахождение молодых людей у мемориала". "Не последовало и никакой реакции официальных властей", - возмутился постпред России.

Теги
УкраинаРоссияЛукашевич, Александр Казимирович
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