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Небензя призвал к равномерному распределению гуманитарной помощи в Йемене

Постоянный представитель России при ООН заявил, что Россия продолжит вносить свой вклад в оказание помощи Йемену

ООН, 14 мая. /ТАСС/. Гуманитарная ситуация в Йемене ухудшилась на фоне пандемии, поэтому необходимо уделить особое внимание доставке туда гуманитарной помощи. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Йемене в формате видеосвязи.

"Приоритетом на данный момент должна быть доставка гуманитарной помощи в Йемен и помощь йеменцам в действиях по сдерживанию распространения пандемии COVID-19", - сказал он. "Гуманитарная ситуация в стране остается крайне тяжелой, - констатировал Небензя. - Россия, как и другие страны - члены ООН, продолжит вносить свой вклад в оказание помощи Йемену".

При этом российский дипломат подчеркнул, что помощь должна распределяться равномерно и без дискриминации по всем районом независимо от того, под контролем каких групп они находятся.

Спецпредставитель генсека ООН в Йемене Мартин Гриффитс признал, что реальную картину заражения коронавирусом в Йемене сложно установить из-за недостаточного тестирования. Он также сообщил, что ситуацию может улучшить прорабатываемое сейчас соглашение о прекращении враждебных действий между правительственными силами и мятежниками из шиитского движения "Ансар Аллах".

По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек. По оценке ООН, в случае распространения коронавируса в стране с населением, страдающим хроническим недоеданием, последствия могут быть катастрофическими.

Теги
ЙеменРоссияНебензя, Василий Алексеевич
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