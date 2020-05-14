Постпред РФ обратился к ОБСЕ из-за ограничения в Латвии обучения на русском языке

ВЕНА, 14 мая. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич потребовал от Латвии обеспечить благоприятный учебный процесс для представителей национальных меньшинств, который был ограничен из-за пандемии коронавируса.

"Вновь требуем от Риги обеспечить благоприятную и эффективную среду для представителей нацменьшинств в рамках учебного процесса, в том числе в контексте чрезвычайных обстоятельств. Призываем верховного комиссара [ОБСЕ по делам национальных меньшинств] Ламберто Заньера и директора Бюро по демократическим институтам и правам человека Ингибьёрг [Сольрун] Гисладоттир отслеживать выполнение Латвией своих правозащитных обязательств", - подчеркнул постпред РФ на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ.

Лукашевич обратил внимание участников совета на случаи нарушения Латвией образовательных и языковых прав национальных меньшинств, а также остановился на проблеме обучения русскоязычных школьников и дошкольников в условиях режима чрезвычайной ситуации, объявленного в республике из-за пандемии.

В Латвии школы перешли на дистанционное обучение, и школьникам из числа русскоязычного меньшинства пришлось столкнуться с двойной адаптацией: как к удаленным занятиям, так и к тому, что большинство заданий в этом режиме распространяется только на латышском языке, сказал российский постпред. "В итоге с переводом и пояснениями ученикам вынуждены помогать родители, многие из которых продолжают работать и не имеют на это времени. Кроме того, качество такого обучения вызывает вопросы у всех сторон", - отметил Лукашевич.

"Вспомогательные средства обучения в Латвии также разрабатываются без учета нужд этнических меньшинств. Так, специально созданный для поддержки дистанционного обучения телеканал "Твой класс" предусматривает показ программ только на латышском языке даже для учащихся начальной школы. Единственным предметом, адаптированным для детей нетитульной нации, является государственный язык", - резюмировал высокопоставленный дипломат.