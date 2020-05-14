МИД РФ: заявление представителя Трампа о соблюдении РФ ДСНВ опровергает выводы его коллег

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о недобросовестном соблюдении Москвой Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) противоречат выводам экспертов Госдепартамента США, изложенным в апрельском докладе о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Так дипломат на брифинге в четверг прокомментировала интервью Биллингсли газете The Washington Times, вышедшее 8 мая.

По словам Захаровой, в интервью американский чиновник высказывается на тему "недостатков верификационного механизма данного соглашения и обвиняет Москву в якобы целенаправленном и злонамеренном использовании их в ущерб нормальному выполнению договора".

"Мы уже имели возможность комментировать этот тенденциозный и предвзятый, чрезвычайно предвзятый материал [доклад Госдепа] - он на грани такой открытой пропаганды подготовлен. Однако даже его составители вынуждены были признать, что наша сторона полностью соблюдает положения ДСНВ. Теперь же новый на этой позиции человек, американский дипломат [Биллингсли назначен спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями в апреле], фактически дезавуировал как своих собственных коллег, так и представителей других американских ведомств, которые имеют отношение к выполнению этого договора", - сказала она в четверг на брифинге.

Госдеп США в опубликованном в апреле докладе признал, что Россия по состоянию на конец прошлого года выполняла условия ДСНВ.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Администрация президента США Дональда Трампа пока однозначно не сформулировала позицию относительно продления соглашения.