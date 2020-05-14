{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин и Вучич обсудили совместные проекты в области энергетики и транспорта

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Президенты РФ и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе сербской стороны, высказались за дальнейшее укрепление стратегического партнерства и обсудили проекты в области энергетики, железнодорожного транспорта и высоких технологий. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Кремля.

"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, включая развитие совместных проектов в области энергетики, железнодорожного транспорта и в сфере высоких технологий. Условлено и далее поддерживать регулярный диалог", - говорится в сообщении.

Путин и Вучич в телефонной беседе также поздравили друг друга с 75-летием Победы и отметили особое отношение народов обеих стран к юбилею. 

"Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 75-летия Победы над фашизмом. Отмечено особое значение этого юбилея для народов России и Сербии, свято хранящих память о боевом братстве военных лет", - говорится в сообщении.

Реклама на ТАСС
Володин и Андрейченко обсудили форматы сессии Парламентского собрания Союзного государства
Предыдущая сессия прошла 21 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС