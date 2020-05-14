Путин и Вучич обсудили совместные проекты в области энергетики и транспорта

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Президенты РФ и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе сербской стороны, высказались за дальнейшее укрепление стратегического партнерства и обсудили проекты в области энергетики, железнодорожного транспорта и высоких технологий. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Кремля.

"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, включая развитие совместных проектов в области энергетики, железнодорожного транспорта и в сфере высоких технологий. Условлено и далее поддерживать регулярный диалог", - говорится в сообщении.

Путин и Вучич в телефонной беседе также поздравили друг друга с 75-летием Победы и отметили особое отношение народов обеих стран к юбилею.

"Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 75-летия Победы над фашизмом. Отмечено особое значение этого юбилея для народов России и Сербии, свято хранящих память о боевом братстве военных лет", - говорится в сообщении.