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Россия и Турция провели очередное совместное патрулирование в провинции Хасеке

Также состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Очередное российско-турецкое патрулирование прошло в сирийской провинции Хасеке согласно положениям российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября 2019 года. Об этом в четверг сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон.

"Продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Дейруна-Ага - Бакароглу - Али-Коз - Али-Бардан - Телль-Сайид - Кирдум - Телль-Сайид - Али-Бардан - Али-Коз - Бакароглу - Дейруна-Ага в провинции Хасеке", - сообщили в центре.

Также в четверг состоялось очередное, одиннадцатое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Протяженность маршрута составила около 15 километров.

Кроме того, подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка, Хасеке и Дейр-Эз-Зор. Силы армейской авиации провели воздушное патрулирование с аэродрома Квайрес.

В Центре также отметили, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации не зафиксировано обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции - режим прекращения огня, введенный в соответствии с российско-турецкими договоренностями с 6 марта 2020 года соблюдается.

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