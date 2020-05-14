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Грызлов: видеоконференция контактной группы оказалась на грани срыва из-за позиции Киева

Полпред России также заявил, что украинская делегация саботирует решение политических вопросов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Очередная видеоконференция контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которая проходила в четверг, оказалась на грани срыва из-за позиции киевской стороны. С такой оценкой по ее завершении выступил полпред России Борис Грызлов.

"В нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска, - сообщил он. - Такими действиями киевская власть грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, единогласно одобрившего Комплекс мер".

"Особенно обострилась обстановка вчера на заседаниях подгрупп из-за нового состава украинских представителей, ряд которых продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса, - продолжал Грызлов. - Добавлю, что на протяжении последнего времени представители Киева активно пытаются "выдавливать" представителей ДНР и ЛНР из рабочих групп и контактной группы".

По его словам, "в противовес многочисленным обещаниям мира, сделанным в ходе выборных кампаний 2019 года, силы, получившие всю полноту власти на Украине, обманывают надежды большинства украинских граждан и встают на опасный путь своих предшественников". "Партия, которая называет себя "слугой народа", рискует превратиться в партию "слуг войны". Это - серьезный вызов и угроза для минского процесса", - отметил российский полпред.

"Надеюсь, чувство политического самосохранения подскажет Киеву, что следует воздержаться от попыток реализации силовых сценариев, - подчеркнул Грызлов. - Необходимо твердо следовать по пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе в соответствии с Комплексом мер по выполнению Минских соглашений".

Решение политических вопросов

Украинская делегация саботирует решение политических вопросов урегулирования в Донбассе, заявил Борис Грызлов.

"Российская делегация предложила внести в протокол контактной группы обязательство Украины в течение недели представить проект об интеграции "формулы Штайнмайера" в закон об особенностях местного самоуправления в Донбассе. Украинская делегация отказалась это делать, - подчеркнул он. - Украинская делегация саботирует решение политических вопросов".

Ужесточение контроля

Ситуация с обеспечением безопасности вдоль линии соприкосновения в Донбассе остается крайне сложной, Киев фактически поощряет обстрелы гражданских объектов со стороны Вооруженных сил Украины, сказал Борис Грызлов.

"Необходимо ужесточить контроль режима прекращения огня", - подчеркнул он.

Полпред отметил, что, по данным Специальной мониторинговой мессии (СММ) ОБСЕ, все новые пострадавшие среди гражданского населения - это жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, среди них женщины и дети. "Только за первые 10 дней мая в отдельных районах Донецкой и Луганской областей - 13 раненых и один убитый среди мирного населения", - констатировал Грызлов.

"Режим тишины" нарушает именно киевская сторона, подчеркнул полпред, поэтому она отказывается принять конкретные дополнительные меры контроля прекращения огня. Среди предложенных мер - отказ от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, неприменение любого вида огня, включая снайперский, обязательство не размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах и вблизи от населенных пунктов, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, а также применение строгих дисциплинарных мер к нарушителям режима прекращения огня. "В глазах жителей Донецкой и Луганской областей нынешняя киевская власть все меньше отличается от прошлой", - отметил полпред.

По его словам, российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года, однако именно по вине Киева в очередной раз не принято заявление о прекращении огня, подытожил Грызлов.

Планы разведения сил в Донбассе

Киев продолжает блокировать процесс разведения сил и средств вдоль линии соприкосновения в Донбассе, заявил Борис Грызлов.

"Напомню, что в решениях саммита "нормандской четверки" в максимально возможной степени были учтены предложения, поступившие из Киева, - сказал он. - Это касается, в том числе, участков разведения сил и средств".

В частности, указал российский полпред, на саммите "нормандской четверки" Киев настоял на ограниченном количестве участков, вместо разведения сил и средств по всей линии соприкосновения. "Но затем сам же заблокировал реализацию этого решения", - подчеркнул Грызлов.

Он также проинформировал, что в ходе сегодняшней видеоконференции координатором гуманитарной подгруппы была представлена информация о продолжающейся работе по подготовке к обмену удерживаемых лиц в рамках принципа "всех установленных на всех установленных".

Теги
Грызлов, Борис ВячеславовичУкраинаРоссия
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