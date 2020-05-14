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Пандемия коронавируса нового типа

Захарова: информационная кампания против России в контексте коронавируса разгорается

Официальный представитель МИД РФ отметила, что генсек НАТО Йенс Столтенберг четко задал ее направление

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Информационная кампания в контексте коронавируса, которую запустили США против РФ и КНР, набирает обороты. Об этом заявила на своей странице в сети Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"То, что дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии, все уже поняли, - констатировала Захарова. - И сегодня генсек НАТО [Йенс] Столтенберг четко задал ее направление: "Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса COVID-19 распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок".

"Не уверена, кстати, что с "миропорядком", в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских", все в порядке", - добавила она.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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