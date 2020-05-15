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75-летие Победы
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Сроки выхода статьи Путина о Второй мировой зависят от даты празднования юбилея Победы

Время для ее подготовки еще есть, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по-прежнему планирует написать и опубликовать статью о событиях, связанных со Второй мировой войной, однако сроки ее выхода будут связаны с датами основных торжеств по случаю 75-летия Победы. Об этом сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Празднование 75-летия Победы проходит в течение всего текущего года, поэтому время [для подготовки статьи] еще есть, - сказал он. - Многое, конечно, зависит от того, на какое время будут назначены основные празднества [по случаю юбилея Победы] и так далее".

О планах подготовить статью, посвященную предшествовавшим войне событиям и основанную на архивных документах, глава российского государства рассказал в декабре 2019 года на большой пресс-конференции. В последнее время он в своих публичных выступлениях уделял значительное внимание этим событиям, в том числе так называемому Мюнхенскому сговору, а также роли отдельных стран Европы, в том числе Польши. Президент неоднократно отмечал недопустимость фальсификации истории о войне, в частности, назвал неприемлемым и некорректным решение Европарламента, который приравнял роль СССР к роли гитлеровской Германии.

В этом году массовые мероприятия по случаю Дня Победы были отложены из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Путин неоднократно подчеркивал, что торжества, в том числе парад на Красной площади, обязательно состоятся, но позже, когда это станет возможно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияПольшаПесков, Дмитрий Сергеевич75-летие Победы
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