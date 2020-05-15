Лавров надеется, что новых недружественных шагов в адрес России не будет

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что новых недружественных шагов в ее адрес не будет, но готова к любому развитию событий. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью медиахолдингу РБК, отвечая на вопрос о том, могут ли недружественные Москве страны использовать эпидемическую ситуацию как предлог для недопуска россиян на свою территорию.

Глава МИД подчеркнул, что у России уже достаточно примеров, когда в отношении россиян без всяких на то причин предпринимаются недружественные шаги.

"Я не могу предвидеть, что еще придумают наши так называемые западные партнеры. Они уже умеют на ровном месте выдумывать санкции, как это бывало неоднократно и с отравлением в Солсбери, так называемое дело Скрипалей, и с малайзийским Boeing. Никаких конкретных доказательств никто не представляет", - добавил он.

"Отвечая на ваш вопрос, ожидаем ли мы каких-то новых недружественных шагов, я надеюсь, что их не будет, но заверяю вас, что мы к любому развитию событий готовы", - подчеркнул Лавров.

Министр выразил надежду на то, что на Западе "возобладают все-таки чувство меры и здравый смысл, равно как и необходимость следовать в любых своих действиях нормам международного права, которые предполагают доказательства любых обвинений четкими фактами, в судебном порядке либо в международных структурах".

"Пока мы такого отношения Запада к обвинениям, голословно выдвигаемым в наш адрес, не видим", - подчеркнул Лавров.