Лавров заявил, что памятник маршалу Коневу в Праге должен быть восстановлен

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, снятый в апреле в Чехии с пьедестала решением муниципальных властей района Прага-6, должен быть восстановлен согласно обязательствам чешской стороны по совместному договору о дружеских отношениях. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу РБК.

Лавров отметил, что, согласно договору, Чехия должна обеспечивать сохранность и доступ к воинским захоронениям и мемориалам.

"В случае с памятником маршалу Коневу, конечно же, это обязательство Чехии было грубейшим образом нарушено, - сказал министр. - Я считаю, что нашим чешским коллегам на предстоящих консультациях (об урегулировании споров во взаимных отношениях, обострившихся на фоне демонтажа мемориала - прим. ТАСС) придется очень серьезно объясняться. И объяснить нам, как они собираются исправить эту ситуацию, потому что обязательство никуда не делось и памятник должен быть восстановлен".

Глава МИД добавил, что считает детским объяснение ситуации со стороны МИД Чехии о том, что памятник советскому военачальнику находится в собственности района Прага-6 и чешский МИД не является владельцем мемориального сооружения.

"Нам объяснили, очень я бы сказал, не по-взрослому, что правительство Чехии к этому не имеет никакого отношения, потому что памятник находился в собственности муниципалитета, его старосты. Я считаю, что это какое-то детское объяснение, потому что обязательство о сохранности этого памятника лежало на плечах чешского государства", - пояснил он.

"Более того, до последнего времени мы знали - и чешская сторона нам это подтверждала, - что памятник находился в реестре Министерства обороны Чехии", - подчеркнул Лавров.

Монумент, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию со стороны президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Его планируют передать в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".