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Лавров заявил, что памятник маршалу Коневу в Праге должен быть восстановлен

Министр добавил, что считает детским объяснение ситуации со стороны МИД Чехии о том, что ведомство не является владельцем памятника

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, снятый в апреле в Чехии с пьедестала решением муниципальных властей района Прага-6, должен быть восстановлен согласно обязательствам чешской стороны по совместному договору о дружеских отношениях. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу РБК.

Лавров отметил, что, согласно договору, Чехия должна обеспечивать сохранность и доступ к воинским захоронениям и мемориалам.

"В случае с памятником маршалу Коневу, конечно же, это обязательство Чехии было грубейшим образом нарушено, - сказал министр. - Я считаю, что нашим чешским коллегам на предстоящих консультациях (об урегулировании споров во взаимных отношениях, обострившихся на фоне демонтажа мемориала - прим. ТАСС) придется очень серьезно объясняться. И объяснить нам, как они собираются исправить эту ситуацию, потому что обязательство никуда не делось и памятник должен быть восстановлен".

Глава МИД добавил, что считает детским объяснение ситуации со стороны МИД Чехии о том, что памятник советскому военачальнику находится в собственности района Прага-6 и чешский МИД не является владельцем мемориального сооружения.

"Нам объяснили, очень я бы сказал, не по-взрослому, что правительство Чехии к этому не имеет никакого отношения, потому что памятник находился в собственности муниципалитета, его старосты. Я считаю, что это какое-то детское объяснение, потому что обязательство о сохранности этого памятника лежало на плечах чешского государства", - пояснил он.

"Более того, до последнего времени мы знали - и чешская сторона нам это подтверждала, - что памятник находился в реестре Министерства обороны Чехии", - подчеркнул Лавров.

Монумент, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию со стороны президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Его планируют передать в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЧехияРоссия
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