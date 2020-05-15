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Пандемия коронавируса нового типа

Путин благодарен Минобороны за быструю качественную работу по созданию медицинских центров

Президент признался, что даже сомневался в том, что такая задача может быть выполнена

НОВО-ОГАРЕВО, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил Министерство обороны за быструю качественную работу по созданию медицинских центров для помощи больным с коронавирусом. Глава государства признался, что даже сомневался в том, что такая задача может быть выполнена.

"Мы обсуждали эту тему [создание медицинских центров] в самом начале, были сомнения у меня даже - неужели это возможно за такой короткий срок сделать качественно такую большую работу", - сказал Путин на совещании об открытии медцентров Минобороны в регионах.

"У вас получилось. Спасибо!" - поблагодарил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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