Путин благодарен Минобороны за быструю качественную работу по созданию медицинских центров

НОВО-ОГАРЕВО, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил Министерство обороны за быструю качественную работу по созданию медицинских центров для помощи больным с коронавирусом. Глава государства признался, что даже сомневался в том, что такая задача может быть выполнена.

"Мы обсуждали эту тему [создание медицинских центров] в самом начале, были сомнения у меня даже - неужели это возможно за такой короткий срок сделать качественно такую большую работу", - сказал Путин на совещании об открытии медцентров Минобороны в регионах.

"У вас получилось. Спасибо!" - поблагодарил президент.