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Путин обсудил с Совбезом внутриполитическую ситуацию и обеспечение интересов России в мире

Рабочее заседание постоянных членов СБ состоялось 15 мая в режиме видеоконференции

НОВО-ОГАРЕВО, 15 мая. /ТАСС/. Ситуация в стране и в мире обсуждалась в пятницу на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России.

"Мы с вами проводим сегодня очередное рабочее заседание постоянных членов Совета безопасности", - сказал глава государства, открывая совещание в режиме видеоконференции. "Обсудим, как обычно, вопросы внутриполитической жизни, ситуации в стране и вокруг нас, в мире, с учетом необходимости обеспечения национальных интересов России", - добавил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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