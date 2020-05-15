Путин обсудил с Совбезом внутриполитическую ситуацию и обеспечение интересов России в мире

НОВО-ОГАРЕВО, 15 мая. /ТАСС/. Ситуация в стране и в мире обсуждалась в пятницу на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России.

"Мы с вами проводим сегодня очередное рабочее заседание постоянных членов Совета безопасности", - сказал глава государства, открывая совещание в режиме видеоконференции. "Обсудим, как обычно, вопросы внутриполитической жизни, ситуации в стране и вокруг нас, в мире, с учетом необходимости обеспечения национальных интересов России", - добавил Путин.