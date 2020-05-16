Слуцкий прокомментировал введение Киевом санкций против Эрмитажа и МГУ

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Разрыв вековых культурных связей с РФ не сделает Украину богаче и не приблизит ее к Европе. Такое мнение в субботу в своем Twitter выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский ввел санкции против Эрмитажа, Пушкинского музея, МГУ... Русофобия на грани бескультурья, - констатировал депутат. - Жаль братскую Украину. Разрыв вековых культурных связей не сделает ее богаче или ближе к Европе".

Отвечая на вопрос ТАСС об ответных мерах, Слуцкий не стал делать прогнозов. "Говорить о каком-то симметричном ответе в случаях Эрмитажа и МГУ вообще странно, - отметил глава комитета. - Будем умнее".

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции. В частности, в списке, в котором изначально находилось 468 юридических лиц, осталось 235 организаций. При этом в перечень попали Московский государственный университет, Русское географическое общество, а также ряд подразделений Российской академии наук, в том числе Институт археологии Крыма РАН, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского и ряд других научных учреждений и организаций, а также СМИ.