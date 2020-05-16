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Слуцкий прокомментировал введение Киевом санкций против Эрмитажа и МГУ

Разрыв культурных связей с Россией не приблизит Украину к Европе, отметил глава комитета Госдумы по международным делам
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Разрыв вековых культурных связей с РФ не сделает Украину богаче и не приблизит ее к Европе. Такое мнение в субботу в своем Twitter выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский ввел санкции против Эрмитажа, Пушкинского музея, МГУ... Русофобия на грани бескультурья, - констатировал депутат. - Жаль братскую Украину. Разрыв вековых культурных связей не сделает ее богаче или ближе к Европе".

Отвечая на вопрос ТАСС об ответных мерах, Слуцкий не стал делать прогнозов. "Говорить о каком-то симметричном ответе в случаях Эрмитажа и МГУ вообще странно, - отметил глава комитета. - Будем умнее".

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции. В частности, в списке, в котором изначально находилось 468 юридических лиц, осталось 235 организаций. При этом в перечень попали Московский государственный университет, Русское географическое общество, а также ряд подразделений Российской академии наук, в том числе Институт археологии Крыма РАН, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского и ряд других научных учреждений и организаций, а также СМИ.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичСлуцкий, Леонид ЭдуардовичЗеленский, Владимир Александрович
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