Глава РФПИ опроверг информацию о смерти министра иностранных дел ОАЭ

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Информация о смерти министра иностранных дел ОАЭ Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна не соответствует действительности, на ближайшее время планируется встреча с ним, сообщил журналистам в субботу глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Информация о смерти министра иностранных дел ОАЭ Абдаллы бен Заида не соответствует действительности. Атаки на принца не было. Планируем встречу с принцем Абдаллой в ближайшее время во время визита в ОАЭ", - сообщил журналистам Дмитриев.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что в результате теракта погиб глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заида Аль Нахайян. Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Мухаммед Гаргаш опроверг слухи о гибели министра, назвав их смехотворными и "фейками катарских аккаунтов".