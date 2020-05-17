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Предложения по изменениям в конституции
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Источник в Кремле сообщил, что даты голосования по поправкам к конституции нет

Прогноз делать рано, отметил собеседник ТАСС
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в России улучшается, однако пока она не позволяет планировать дату проведения общероссийского голосования по поправкам к конституции. Об этом сообщил ТАСС источник в администрации президента РФ.

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"Голосование будет проведено, когда можно будет обеспечить безопасность всех участников. А это зависит от двух факторов: от эпидемической ситуации (она постепенно улучшается, но еще рано делать прогнозы) и от принимаемых Центризбиркомом мер по обеспечению безопасности самого процесса", - пояснил собеседник агентства. "Никакой точной даты не существует", - подчеркнул он.

В январе этого года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ и назначил датой голосования 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

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РоссияПредложения по изменениям в конституции
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