В России завершили подготовку новой редакции Стратегии противодействия экстремизму

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Завершена работа по подготовке проекта новой редакции Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации на период до 2025 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба аппарата Совбеза.

"В новой редакции стратегии будут уточнены основные задачи и направления реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму, определены целевые показатели, характеризующие эффективность антиэкстремистских мероприятий, и сформулированы ожидаемые результаты этой деятельности", - говорится в сообщении. Предложения об актуализации и корректировке документа были подготовлены МВД России совместно с заинтересованными ведомствами и с участием аппарата СБ РФ, отметили в пресс-службе.

В аппарате Совбеза подчеркнули, в частности, что новые вызовы и угрозы национальной безопасности требуют дальнейшей консолидации усилий органов власти разных уровней и гражданского общества в антиэкстремистской деятельности, "направленной прежде всего на профилактику экстремизма среди молодежи и в информационном пространстве".

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации на период до 2025 года была принята в 2014 году.