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Мандат экс-депутата Думы от ЛДПР Чернышова передадут главе аппарата фракции Березину

Ранее Бориса Чернышова назначили на должность заместителя главы Рособрнадзора

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Глава аппарата фракции ЛДПР в Госдуме Никита Березин получит мандат экс-депутата Бориса Чернышова, который ранее был назначен на должность заместителя главы Рособрнадзора. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил глава пресс-службы фракции Александр Дюпин.

"Было собрание фракции, принято решение передать мандат Чернышова главе аппарата фракции ЛДПР Никите Березину. Он был в том же, московском списке на выборах в 2016 году", - сказал собеседник агентства.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Чернышова на должность замглавы Рособрнадзора. 12 мая нижняя палата досрочно прекратила его полномочия. Чернышов был избран депутатом Государственной думы VII созыва 18 сентября 2016 года.

Теги
РоссияЧернышов, Борис Александрович
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