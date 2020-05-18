Мандат экс-депутата Думы от ЛДПР Чернышова передадут главе аппарата фракции Березину

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Глава аппарата фракции ЛДПР в Госдуме Никита Березин получит мандат экс-депутата Бориса Чернышова, который ранее был назначен на должность заместителя главы Рособрнадзора. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил глава пресс-службы фракции Александр Дюпин.

"Было собрание фракции, принято решение передать мандат Чернышова главе аппарата фракции ЛДПР Никите Березину. Он был в том же, московском списке на выборах в 2016 году", - сказал собеседник агентства.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Чернышова на должность замглавы Рособрнадзора. 12 мая нижняя палата досрочно прекратила его полномочия. Чернышов был избран депутатом Государственной думы VII созыва 18 сентября 2016 года.