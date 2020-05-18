Рябков считает, что политики в США не перестанут очернять РФ на фоне разногласий с Китаем

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Американские политики в предвыборный период продолжат курс по очернению России, несмотря на обострившиеся разногласия США и Китая. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе видеолекции для студентов МГИМО на тему "Актуальные вопросы внешней политики США".

"Я думаю, что вытеснение российской темы китайской, всем тем, что связано с нынешней ситуацией в преломлении к Китаю, не произойдет. Наивно было бы рассчитывать, что США переключатся с России на Китай и политики в США откажутся от попыток, что называется, очернения нас, увлекшись другим", - сказал он.

"Мы увидим, к сожалению, весьма сложную с точки зрения и российско-американских, и американо-китайских отношений атмосферу в течение всего периода, который будет предшествовать выборам, намеченным на ноябрь", - подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД РФ заявил, что завершение периода пандемии коронавируса в мире не снизит градус политического противостояния США и Китая.

"Я не думаю, что после того, как COVID-19 отхлынет и ситуация в мире начнет нормализовываться, мы увидим снижение степени этих политических столкновений между США и Китаем. К сожалению, американские коллеги, видимо, пришли к выводу, что нынешние обстоятельства, нынешний исторический отрезок дают им дополнительные ресурсы и открывают определенные возможности для того, чтобы попробовать на своих условиях решить те или иные геополитические задачи", - сказал замглавы МИД РФ.

Рябков отметил, что США в условиях пандемии коронавируса усилили политическое и психологическое давление на Китай по всем направлениям.

"В условиях пандемии некоторые процессы, которые развивались до вспышки коронавируса более медленно, получили ускорение. Нарастание конфронтационности, нарастание остроты соперничества между Вашингтоном и Пекином сейчас зримо, тревожно, на это многие обращают внимание. Мы видим, что США усилили давление на Китай, что называется, по всему кругу. Нет вопросов текущей международной повестки дня из разряда главных и первоочередных, куда бы в рамках концепции соперничества великих держав наши американские коллеги не добавляли бы элемент политического и психологического давления на Китай", - указал он.