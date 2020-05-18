Цыбульский заявил, что готов идти на выборы главы Поморья кандидатом от "Единой России"

ТАСС, 18 мая. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский сообщил в понедельник журналистам, что в случае участия в губернаторских выборах он будет представлять "Единую Россию".

"Если я пойду на выборы - я пойду от "Единой России". Я с 2006 года член "Единой России". Это моя принципиальная позиция, как поддержка курса президента. Зачем я буду кого-то обманывать, идти самовыдвиженцем и делать вид, что я не член "Единой России"?" - сказал Цыбульский в понедельник на встрече с журналистами в Архангельске.

По словам Цыбульского, он хотел бы задержаться в Архангельской области надолго, но это решение зависит не от него, а от жителей области.

"Это не я решаю, я хотел бы надолго, но это решать людям, насколько долго <...> Я бы хотел, чтобы время моего тут пребывания запомнилось как созидательное и время, за которое здесь произошли какие-то позитивные изменения. Я рассматриваю это как возможность сделать что-то важное и в своей жизни, и в жизни людей, которые здесь живут", - сказал он.

Президент России Владимир Путин 2 апреля принял отставки глав Архангельской области Игоря Орлова и Республики Коми Сергея Гапликова. До проведения выборов назначены врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, врио главы Республики Коми Владимир Уйба и врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

Цыбульский родился 15 июля 1979 года в Москве. В 2001 году окончил Военный университет Минобороны РФ, в 2006 году - Московский институт международного бизнеса при ВАВТ Минэкономразвития РФ, в 2014 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). С 2014 года по 2017 год - замминистра экономического развития РФ. В 2017 году возглавил Ненецкий автономный округ, он прошел обучение на первом потоке так называемой школы губернаторов - программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.