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75-летие Победы

МИД России рассчитывает, что СЕ не оставит попытки героизации нацизма без реакции

В ведомстве напомнили о фактах осквернения памятников воинам-освободителям

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Совет Европы не должен оставлять без внимания попытки героизации нацизма и акты осквернения памятников воинам-освободителям в год 75-летия Победы. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ в связи с началом председательства Греции в Комитете министров Совета Европы.

"Продолжаем настаивать и на том, что недопустимо смотреть сквозь пальцы на такие позорные для современной Европы явления как негражданство, массовая национальная и языковая дискриминация, - отметили в министерстве. - Рассчитываем, что в год 75-летия Победы над нацизмом не будут оставаться без надлежащей реакции из Страсбурга и Афин попытки героизации пособников нацистов и осквернения памятников воинам-освободителям, в целом пересмотра итогов Второй мировой войны. Не будем забывать, что на фундаменте этих итогов выстроено и здание самого Совета Европы".

В Москве обратили внимание на то, что на период председательства Афин также приходится 70-летие подписания Европейской конвенции по правам человека. В МИД подчеркнули, что РФ и дальше будет оставаться гарантом выполнения конвенции, "ставшей одной из опор европейской архитектуры, формируемой на основе международного права, а не пресловутого "порядка, основанного на правилах"".

Российские дипломаты напомнили, что центральной темой председательства станет защита жизни граждан и общественного здоровья в период пандемии, и поддержали намерения греческих коллег всецело задействовать потенциал СЕ для решения этих задач. Более того, в российском внешнеполитическом ведомстве призвали к объединению опыта разных стран в борьбе с заболеванием в различных сферах и формированию конструктивной повестки на этом направлении.

"Ни для кого не секрет, что в Страсбурге порой чрезмерно фокусировались на узких, актуальных только для небольших групп населения проблемах. Трагические уроки пандемии заставляют многое переосмысливать, обоснованно смещать акценты в сторону жизненных потребностей большинства европейцев, прежде всего их социальных и экономических прав, - резюмировали в министерстве. - В рамках Совета Европы действуют Европейская социальная хартия, Европейская платформа социальной сплоченности. Однако в последние годы возобладала линия на "сжатие" социального измерения организации. Как мы неоднократно предупреждали, эта линия оказалась ошибочной. Теперь придется наверстывать упущенное".

Теги
ГрецияРоссия75-летие Победы
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