{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аксенов назвал порчей бумаги украинскую стратегию "деоккупации" Крыма

По словам главы республики, в Киеве по-прежнему смотрят на Крым, как на территорию без людей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Планы "деоккупации" Крыма, разработанные Министерством иностранных дел Украины, останутся пустым сотрясанием воздуха и порчей бумаги, считает глава российского региона Сергей Аксенов.

"Любые планы "деоккупации", рожденные в головах украинских "стратегов", останутся пустым сотрясанием воздуха и порчей бумаги как минимум по трем причинам. Первая - это отсутствие "оккупации", вторая - категорическое нежелание крымчан быть с Украиной, и третья - мощь российских вооруженных сил. Надеюсь, что на самом деле в МИД соседней страны все это понимают", - написал в понедельник Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

Он отметил, что в Киеве по-прежнему смотрят на Крым, как на территорию без людей, не принимая в расчет интересы жителей полуострова.

В понедельник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о разработанной Киевом стратегии "деоккупации" Крыма, которому еще предстоит пройти ряд обсуждений и доработок. При этом глава министерства признал, что у него пока "нет ответа на вопрос, каким должен быть окончательный формат этого документа".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Теги
УкраинаРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
МИД России рассчитывает, что СЕ не оставит попытки героизации нацизма без реакции
В ведомстве напомнили о фактах осквернения памятников воинам-освободителям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС