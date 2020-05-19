Путин проведет совещание по вопросу доплат медикам, лечащим пациентов с коронавирусом

Накануне встречу на эту тему провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он потребовал ко вторнику исполнить все поручения, которые глава государства давал по этому направлению, и устранить все недочеты. Глава правительства обратился к профильным вице-премьерам и министрам с просьбой тщательно подготовиться к предстоящему докладу президенту.

15 мая на совещании об открытии медицинских центров Минобороны в регионах президент сообщил, что собирается в ближайшее время проверить, как осуществляются дополнительные выплаты медперсоналу, которые он анонсировал в качестве одной из мер поддержки. Путин пообещал, что будут подводиться итоги по всем без исключения регионам. Согласно поручению президента, главы субъектов РФ должны были до 15 мая произвести денежные выплаты за апрель работникам здравоохранения, которые непосредственно оказывают помощь людям, заразившимся коронавирусной инфекцией.

В целом выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи полагается по 25 тыс. рублей в месяц.

Без бюрократической канители

Путин на прошлой неделе потребовал, чтобы стимулирующие выплаты медики получали за сам факт работы с больными с новым коронавирусом, а не за отработанные часы. Он раскритиковал чиновников, которые "развели вокруг этого бюрократическую канитель, начали считать часы какие-то". Президент также указал, что своевременное и полное начисление этих выплат полностью находится в зоне ответственности глав регионов.

Мишустин, в свою очередь, назвал злоупотреблением расчет надбавок медикам в зависимости от числа отработанных смен вместо выплаты за сам факт работы с коронавирусными больными. Кроме того, премьер призывал власти субъектов не ждать даты начисления зарплат для выделения стимулирующих выплат, а распределять эти деньги между конечными получателями, как только средства поступают в регионы. Мишустин потребовал продолжать мониторинг ситуации с доведением выплат до получателей не только по регионам, но и по отдельным медучреждениям.

Председатель правительства 18 мая поручил начать начислять дополнительные выплаты медикам, работающим с заразившимися коронавирусом пациентами, за май. Он напомнил, что 16 мая был утвержден очередной транш регионам на сумму более 22 млрд рублей, за счет которых субъекты РФ должны обеспечить выплаты медикам за текущий месяц.

Новые правила

Правительство РФ 16 мая утвердило новые правила предоставления федеральных выплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. Выплаты будут производиться без привязки ко времени, на основе самого факта такой работы. Также дополнительные федеральные выплаты для работающих с пациентами с коронавирусом распространят на водителей машин скорой помощи - сотрудников сторонних транспортных компаний, работающих на аутсорсинге.

Кабмин в этот же день утвердил распределение между регионами очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей, предоставляемых бюджетам субъектов на доплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. За счет этих средств субъекты должны обеспечить выплаты за май. В кабмине подчеркнули, что оперативное доведение финансирования позволит Минздраву и регионам заключить дополнительные соглашения и сразу же приступить к выплатам денег врачам.