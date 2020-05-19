Лавров обсудит борьбу с коронавирусом с коллегами из Совета государств Балтийского моря

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник примет участие в министерской встрече Совета государств Балтийского моря (СГБМ), которая пройдет в формате видеоконференции.

На встрече планируют подвести итоги председательства Дании в этой организации. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участники видеоконференции обсудят влияние пандемии коронавируса на региональное сотрудничество. Также будут затронуты такие вопросы, как развитие молодежных контактов, природоохранные и климатические вызовы, борьба с трансграничными угрозами, включая организованную преступность.

Участникам сессии предстоит одобрить новую редакцию уставных документов СГБМ, которая была подготовлена в рамках проведенной в 2018 - 2020 годах реформы организации и призвана закрепить меры по повышению результативности работы. "Речь идет о деятельности совета, о придании его работе большей гибкости, об улучшении взаимодействия с другими многосторонними форматами сотрудничества", - пояснила Захарова, выступая на прошлой неделе на брифинге для журналистов.

По итогам встречи планируется принять совместную декларацию, нацеленную на дальнейшее развитие многостороннего взаимодействия на Балтике.

Об организации

Совет государств Балтийского моря создан в 1992 году. В него входят Россия, Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония. В его работе принимает участие Еврокомиссия, ряд стран имеет статус наблюдателей.

Как отметили в МИД РФ в преддверии встречи, СГБМ является ключевым форматом межправительственного сотрудничества на Балтике. Основополагающие элементы взаимодействия в рамках организации - политический диалог (основан на ежегодных встречах на уровне министров иностранных дел) и практическое сотрудничество (прежде всего, совместная работа по линии отраслевых групп). В своей деятельности совет ориентируется на долгосрочные приоритеты: "Безопасный регион", "Устойчивый и процветающий регион", "Региональная идентичность".

Системный характер носит кооперация в сфере "мягкой безопасности", которая включает в себя противодействие торговле людьми, ядерную и радиационную безопасность, гражданскую защиту, обеспечение прав детей.

Также в последние годы получило развитие сотрудничества в таких перспективных сферах, как устойчивая морская экономика, наука, исследования и инновации, занятость и рынок труда. Большое значение придается проектам в области образования, молодежного взаимодействия, сохранения культурного наследия региона.