Медведев встретится с участниками проекта "Единой России" "ПолитСтартап"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во вторник встретится с участниками партийного конкурса "ПолитСтартап", в ходе встречи будут подведены итоги регистрации на предварительное голосование (так называемые праймериз) единороссов по отбору кандидатов на сентябрьские выборы.

Как сообщила пресс-служба "Единой России", Медведев "проведет онлайн-встречу с участниками кадрового конкурса партии "ПолитСтартап", участники и наставники проекта расскажут, как проходит обучение в текущем сезоне, а победители кадрового проекта прошлых лет поделятся своим опытом участия в предварительном голосовании и непосредственно выборах".

В пресс-службе уточнили, что на встрече будут подведены итоги регистрации кандидатов для участия в праймериз.

В мероприятии "также примут участие политологи и эксперты, которые дадут свои оценки реализации кадровых и электоральных проектов в период пандемии", добавили в "Единой России".

Партийные праймериз

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет, успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней. В этом году из-за пандемии коронавируса праймериз единороссов пройдут в онлайн-формате с 25 по 31 мая, 15 мая завершился прием заявок от кандидатов на участие.

По информации пресс-службы "Единой России" на середину последнего дня выдвижения кандидатов, заявки подали более 5,7 тыс. человек, таким образом средний конкурс составил около пяти человек на место, что, по данным партии, "превышает показатели прошлых лет". "Каждый третий кандидат моложе 35 лет, почти половина претендентов беспартийные, меньше четверти участников - действующие депутаты, больше половины участников - новые лица", - сообщили в пресс-службе единороссов.

Предварительное голосование по отбору кандидатов на довыборы по одномандатным округам в Госдуму, выборы депутатов законодательных органов власти субъектов РФ и в представительные органы власти административных центров пройдут по так называемой первой модели, которая предусматривает возможность участия в праймериз любого члена партии или беспартийного, проголосовать при ней может любой избиратель. Согласно статистике на 15 мая, в качестве избирателей зарегистрировались более полумиллиона человек, это порядка 15 тыс. выборщиков в сутки.

Партийная "система электронного голосования защищена от внешнего и внутреннего вмешательства", заверил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

Что касается отбора кандидатов на выборы в органы местного самоуправления, то в этом случае будет задействована так называемая четвертая модель праймериз, которая предполагает "голосование исключительно членами партии по утвержденным оргкомитетами спискам", пояснял ранее замсекретаря генсовета единороссов по вопросам партийного строительства Сергей Перминов.

В связи с исключительными условиями пандемии этом году партия отказалась от обязательных для участников праймериз дебатов, их заменили видеоролики, подготовленные кандидатами.

Кадры "ПолитСтартапа"

На предварительное голосование традиционно выходят участники кадрового партийного проекта "ПолитСтартап". Он был запущен в "Единой России" в 2018 году, изначально реализовывался в 25 регионах. Проект направлен на кадровое обновление партийных рядов, в него приглашаются участники в возрасте до 35 лет, которые никогда не занимались политикой. Они получают наставников из числа представителей партии в регионе и федеральных экспертов, которые помогают им сформировать дорожные карты для участия в праймериз. Также они проходят обучение по специальным образовательным модулям, которые позволяют им повысить свои навыки для работы в сфере политики.

Как сообщила ранее координатор молодежного направления партии Алена Аршинова, в этом году в "ПолитСтартапе" принимает участие уже 41 регион.

По итогам проекта в партии ожидают увеличение числа молодых кандидатов, которые смогут принять участие в предварительном голосовании по отбору претендентов на выборы. Согласно оглашенным ранее прогнозам, если в прошлом году кандидатов до 35 лет, прошедших площадку "ПолитСтартапа", на праймериз было 38%, то в 2020 году число таких участников предварительного голосования должно вырасти до 45%.

В партии также поясняли, что участники проекта этого года - "потенциальные кандидаты от "Единой России" на выборах в Госдуму в 2021 году при условии успешного прохождения предварительного голосования".