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В кабмине не поддержали включение в УК статьи о приравнивании СССР к нацистской Германии

Наказание за это уже предусмотрено статьей "Реабилитация нацизма"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддерживает включение в Уголовный кодекс (УК) РФ новой статьи об ответственности за приравнивание официальной идеологии СССР к нацизму, а также за возложение на Советский Союз вины за развязывание Второй мировой войны, так как наказание за это уже предусмотрено. Об этом говорится в проекте отзыва кабмина на законопроект, подготовленный депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым.

Автор предлагает дополнить УК РФ статьей 354.2 "Фальсификация исторических фактов о причинах и итогах Второй мировой войны", предусматривающей наказание не только за публичное возложение на СССР ответственности за развязывание Второй мировой войны и его отождествление с нацисткой Германией, но и за "отрицание основной роли СССР в победе над странами оси". Отдельные санкции предусмотрены для тех, кто распространяет такие заявления, пользуясь своим служебным положением, через СМИ или же фальсифицируя доказательства. Законопроекты о поправках в УК перед внесением в Госдуму должны получить отзыв правительства.

Согласно проекту отзыва, "предлагаемые к криминализации деяния уже могут быть квалифицированы по статье 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма" - прим. ТАСС), устанавливающей ответственность в том числе за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенное публично". При этом автор законопроекта предлагает санкции, аналогичные тем, что указаны в первой и второй частях данной статьи.

"Кроме того, статистические либо иные данные, свидетельствующие о явной недостаточности или неэффективности существующих уголовно-правовых норм, пояснительная записка к законопроекту не содержит, - говорится в проекте отзыва кабмина. - Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект".

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее также сообщала о разработке законопроекта, который запрещает публичные высказывания и публикации, приравнивающие действия советского руководства и солдат в годы Второй мировой войны к действиям руководства и военнослужащих нацистской Германии. Депутат предлагает внести соответствующие поправки в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне".

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