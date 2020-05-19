В посольстве РФ предложили пресс-секретарю Госдепа подтянуть знания российской истории

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в США рекомендовало 18 мая главе пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус углубить познания в области российской истории, чтобы избежать в дальнейшем заявлений, основанных на недостоверной информации.

"Мы будем рады помочь уважаемому пресс-секретарю Госдепартамента Морган Ортэгус улучшить ее знания российской истории. Это может предотвратить заявления, основанные на ложных повествованиях и неудачных лозунгах, а также спекуляции относительно трагических периодов советского прошлого", - говорится в сообщении, опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook.

"В 1954 году Крым был переведен из состава РСФСР в состав УССР, людей об этом не спрашивали. В 2014 году многонациональный народ Крыма на референдуме решил больше не быть частью Украины вследствие антиконституционного националистического переворота в Киеве и насильственной бандеризации, поддерживаемой Вашингтоном", - добавили в посольстве.

На случай, если Ортэгус доверяет исключительно западным экспертам, российская дипмиссия предложила ей обратиться к материалу, опубликованному в американском журнале Foreign Affairs. "Большинство крымчан не считают российское управление репрессивным, чуждым и нежеланным. Наоборот, основываясь на данных наших исследований, они довольно счастливы", - приводит дипмиссия выдержку из статьи.

Ранее в понедельник Ортэгус по случаю годовщины депортации крымских татар разместила на своей странице в Twitter призыв к РФ "прекратить причинять страдания крымским татарам и проживающим в Крыму украинцам и немедленно вернуть полный контроль над полуостровом Украине".

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.