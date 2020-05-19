ЦИК 20 мая передаст думский мандат от ЛДПР главе аппарата фракции Березину

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в среду планирует передать мандат экс-депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова главе аппарата думской фракции в нижней палате парламента Никите Березину.

Согласно повестке заседания, опубликованной на сайте ЦИК во вторник, первым пунктом значится вопрос "о передаче вакантного мандата депутата Госдумы седьмого созыва зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР, Березину Никите Владимировичу". Также ЦИК планирует зарегистрировать его депутатом нижней палаты парламента.

Кроме того, Центризбирком планирует принять проекты порядка организации голосования на цифровых избирательных участках на выборах в единый день голосования 13 сентября, а также использования технических средств для дистанционного электронного голосования.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Чернышова на должность замглавы Рособрнадзора. 12 мая нижняя палата досрочно прекратила его полномочия. Чернышов был избран депутатом Государственной думы VII созыва 18 сентября 2016 года.